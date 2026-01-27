La consegna dei primi quattro carrarmati Lynx rappresenta un passo importante per l’Esercito Italiano. Realizzati dalla joint venture tra Leonardo e Rheinmetall, questi veicoli militari sono stati consegnati al Centro Polifunzionale di Sperimentazione di Montelibretti, segnando l’avvio di una nuova fase di sviluppo e impiego di tecnologie avanzate nel settore della difesa.

I primi quattro carrarmati del sistema Lynx ‘As is’, realizzati dalla joint venture tra Leonardo e Rheinmetall, sono stati consegnati all’Esercito Italiano al Centro Polifunzionale di Sperimentazione di Montelibretti. Alla cerimonia hanno partecipato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, il capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, l’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, e Björn Bernhard, responsabile della divisione Vehicle System Europe di Rheinmetall. I quattro mezzi A2CS Combat – il quinto è in arrivo – fanno parte del primo contratto di 21 veicoli siglato alla fine dello scorso anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La cerimonia di consegna dei carrarmati Lynx realizzati dalla joint venture Leonardo-Rheinmetall

