Holm Juve prende quota lo scambio col Bologna per Joao Mario | il retroscena sull’incontro e cosa manca per chiudere

La trattativa tra la Juventus e il Bologna per Joao Mario si fa più concreta. Dopo settimane di voci, i due club hanno iniziato a parlare seriamente di uno scambio che potrebbe chiudersi a breve. I bolognesi hanno dato l’ok, ora manca solo l’accordo definitivo sulla formula e sui dettagli economici. La Juventus spinge per accelerare, sperando di chiudere l’affare prima della fine del mercato.

Lookman, il Fenerbahce ora si spazientisce! Notte di tensione: quale futuro per l’attaccante dell’Atalanta? La rivelazione di Romano Liverpool, dietrofront su Read: pista abbandonata! Altri 2 top club alla finestra per il terzino del Feyenoord Cissé Milan, ormai ci siamo per il colpo per il futuro: battuta la concorrenza del PSV! La mossa dei rossoneri Caputi: «Quello di Conte in Europa è un fallimento ma gli infortuni sono un alibi a suo favore. Inter, occhio al Bodo! E su Mateta al Milan ho questa convinzione» – ESCLUSIVA Calciomercato Cagliari, assalto a Dominguez: c’è il sì del giocatore! Cosa manca per la fumata bianca col Bologna Lookman, il Fenerbahce ora si spazientisce! Notte di tensione: quale futuro per l’attaccante dell’Atalanta? La rivelazione di Romano Liverpool, dietrofront su Read: pista abbandonata! Altri 2 top club alla finestra per il terzino del Feyenoord Immobile Bologna, trattativa clamorosa con quel club! La sua cessione adesso è vicinissima, tutti i dettagli Guessand Crystal Palace, è ufficiale! Ecco il sostituto di Mateta, ma la Juventus era interessata? La verità Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Pagelle Lazio Genoa, i voti della sfida di Serie A! Cataldi al 100' regala i tre punti ai biancocelesti, ko di De Rossi all’Olimpico Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Holm Juve, prende quota lo scambio col Bologna per Joao Mario: il retroscena sull’incontro e cosa manca per chiudere

Approfondimenti su Juve Bologna

Questa mattina si fa più concreta la trattativa tra Juventus e Bologna per lo scambio tra Holm e Joao Mario.

La Juventus sta lavorando per portare avanti lo scambio tra Holm e Joao Mario.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Juve Bologna

Argomenti discussi: Perrone Juve, prende quota l'ultima idea in regia: Spalletti approva il play del Como per l'estate.

Holm Juve: l’esterno si avvicina ai bianconeri! Scambio sempre più definito con Joao Mario, ecco la formula dell’operazione con il BolognaHolm Juve: l’esterno si avvicina ai bianconeri! Scambio sempre più definito con Joao Mario, ecco la formula dell’operazione con il Bologna La Juventus preme sull’acceleratore per chiudere una doppia o ... juventusnews24.com

Juve e Bologna stanno valutando nelle ultime ore uno scambio tra Holm e Joao Mario. Entrambi, fino a questo momento, hanno avuto poche occasioni per mettersi in mostra e un cambio di maglia potrebbe permettere loro di trovare più spazio in campo. Rest - facebook.com facebook

Il #mercato in salita della #juventus: le ultime su #Holm, #KoloMuani, #Zirkzee, #Vlahovic e altri nomi - Con @enzomarangio e @alsantar2015 su @RadBianconera x.com