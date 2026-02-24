Joao Mario torna sul suo addio alla Juve | Scelta tecnica e tattica qui posso mostrare le mie capacità

Joao Mario spiega il motivo del suo addio alla Juventus, definendolo una decisione legata alle esigenze tecniche e tattiche della squadra. L’attaccante ha sottolineato di aver cercato un ambiente che gli permettesse di esprimersi al meglio e di contribuire con continuità. La sua scelta ha portato a un cambio di club, dove spera di avere più opportunità di mettersi in mostra. Ora si concentra sulla nuova sfida.

Joao Mario spiega che ha lasciato la Juventus per motivi tecnici e tattici, dopo aver giocato appena 14 partite.

Joao Mario: A Bologna potrò dimostrare le mie capacità. Sulla permanenza…Nel mercato di gennaio Joao Mario ha lasciato la Juventus per passare al Bologna in prestito. Il portoghese, oggi, è stato presentato in conferenza stampa. Ecco le sue parole riprese ... tuttojuve.com

Juventus, mercato flop, il caso Joao MarioJuventus, mercato flop: acquisti sbagliati e attacco in crisi Gli acquisti per rinforzare il reparto avanzato non hanno funzionato. Il mercato estivo della Juventus si sta rivelando ... tuttojuve.com

