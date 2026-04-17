Jerry Calà Fabio Testi e Alessandro Ristori da Verona a Paradise su Rai2

Stasera alle ore 00:00 su Rai2 va in onda la quinta puntata di Paradise, registrata a Verona. Tra i protagonisti ci sono l’attore Jerry Calà, l’attore Fabio Testi e il musicista Alessandro Ristori. La trasmissione si svolge in diretta dalla città veneta e vede la partecipazione di questi tre artisti. La puntata sarà visibile in prima serata sulla rete televisiva pubblica.

Jerry Calà, Fabio Testi e Alessandro Ristori sono tra i protagonisti della quinta puntata di Paradise, in onda da Verona, oggi a mezzanotte su Rai2. Il late-night-show di Pascal Vicedomini realizzato nel Palazzo della Gran Guardia, durante i giorni del Vinitaly, proporrà inoltre l’intervento del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, del presidente della Regione Veneto Alberto Stefani e del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Con loro anche, il presidente di Coldiretti Ettore Prandini e il presidente di Veronafiere Federico Bricolo, insieme a protagonisti del settore food come Giancarlo Perbellini e Filippo Polidori e della solidarietà come Andrea Amighini.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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