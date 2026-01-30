Jannik Sinner ha fatto ancora parlare di sé agli Australian Open. Dopo aver vinto le sue prime partite, il tennista italiano si prepara alle prossime sfide con grande determinazione. Sul campo, non sembra aver perso il ritmo e punta a raggiungere il suo obiettivo, senza lasciarsi distrarre da altre voci o assenze, come quella di Laila Hasanovic.

Jannik Sinner continua a convincere agli Australian Open, confermandosi uno dei grandi protagonisti del torneo e rafforzando partita dopo partita il suo status di favorito. Superato anche qualche momento complicato — come il colpo di caldo e i crampi nel terzo turno contro Eliot Spizzirri — il numero uno azzurro ha raggiunto le semifinali con autorità. Mentre il suo cammino in campo procede senza intoppi — mercoledì è arrivato il successo senza storie, ai quarti, contro lo statunitense Ben Shelton — tra i tifosi più attenti è però emerso un dettaglio che ha acceso la curiosità fuori dal rettangolo di gioco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, Laila Hasanovic assente? Il gesto che non passa inosservato

