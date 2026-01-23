Jannik Sinner spiazza tutti | Non ho una routine della skincare

Jannik Sinner, protagonista a Melbourne, sorprende con una confessione: non segue una routine di skincare. Dopo aver vinto il suo primo match contro Hugo Gaston, il tennista italiano si prepara ora ad affrontare James Duckworth nel secondo turno dell’Australian Open. Tra campo e interviste, Sinner continua a farsi notare per la sua personalità e determinazione, mantenendo un approccio semplice e diretto sia nello sport che nella vita.

Tra campo e microfoni, Jannik Sinner continua a prendersi la scena a Melbourne. Dopo l’esordio vincente contro Hugo Gaston, concluso con il ritiro del francese al termine di due set, il numero uno azzurro si prepara ad affrontare giovedì mattina il beniamino di casa James Duckworth nel secondo turno dell’Australian Open. Nel frattempo, però, il 24enne altoatesino ha mostrato un lato decisamente più leggero e ironico, partecipando come ospite al popolarissimo podcast australiano Pod Laver Arena. Lì Sinner si è prestato a un siparietto divertente, inscenando un finto primo appuntamento con Lizzy Hoo, comica e conduttrice molto conosciuta in Australia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Jannik Sinner e l’appuntamento con Lizzy Hoo: “Non ho una routine per la skincare”. Lei la prende maleJannik Sinner ha condiviso un episodio divertente durante un incontro con la conduttrice Lizzy Hoo, in cui ha ammesso di non seguire una routine di skincare.

