Sinner-Alcaraz alla loro prima sfida del 2026 E i numeri dicono che Jannik sta giocando meglio

Nel torneo di Montecarlo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono affrontati nella loro prima sfida del 2026. I dati statistici mostrano che il italiano ha avuto la meglio in quasi tutti i fondamentali, evidenziando una prestazione complessivamente superiore. L’unica eccezione riguarda il colpo di dritto, in cui i due tennisti si sono equivalgono, con un punteggio di 8.

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Finalmente. Per la prima volta nel 2026, i primi due giocatori del mondo si scontreranno, in finale al Masters 1000 di Montecarlo. Un appuntamento che era mancato nelle precedenti quattro occasioni di quest'anno dove avevano giocato entrambi. In Australia Sinner era stato eliminato in semifinale da Djokovic, a Doha si era arreso nei quarti a Mensik e tutte e due le volte a vincere il torneo era stato Alcaraz. Diversamente era andata nei 1000 americani, entrambi conquistati da Sinner, dove il numero uno del mondo si era dovuto arrendere in semifinale a Daniil Medvedev (Indian Wells) e al terzo turno contro Sebastian Korda a Miami.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-Alcaraz alla loro prima sfida del 2026. E i numeri dicono che Jannik sta giocando meglio Leggi anche: Jannik Sinner a caccia della prima finale a Montecarlo: Zverev è l’ostacolo. Alcaraz sfida l’eroe del Principato Jannik Sinner, allarme rosso per Carlos Alcaraz: "Si sta logorando"Il secondo capitolo del Sunshine Double riparte da Miami, dove Jannik Sinner arriva con entusiasmo, fiducia e la concreta possibilità di allungare il... ALCARAZ vence a SINNER en su primer duelo de 2026... en TENIS DE MESA