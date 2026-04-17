Jack Savoretti | Mio figlio tifa Genoa Dalla musica alla tv c’è tanta Italia a casa nostra L’intervista

Jack Savoretti, cantante noto per le sue melodie eclettiche, ha condiviso che suo figlio tifa per il Genoa. Ha parlato del suo rapporto con l’Italia e l’Inghilterra, affermando di sentirsi più italiano quando si trova nel Regno Unito e più inglese quando è in Italia. La sua fama si estende sia nel mondo della musica che in televisione, dove è riconosciuto come un artista di rilievo.

Quando sta in Inghilterra si sente più italiano, quando sta in Italia si sente più inglese, ovunque è riconosciuto come un grande cantautore. Parliamo di Giovanni Edgar Charles Galletto Savoretti, per tutti Jack, londinese classe 1983, figlio dell’italianissimo Guido, che lasciò Genova negli anni ’70. Un legame che il figlio non ha mai perso, anzi, non perde mai occasione per rinnovare orgogliosamente. Nel 2024 addirittura un intero album nella nostra lingua dal titolo Miss Italia, mentre due anni dopo torna con We Will Always Be The Way We Were, disco inciso con un approccio molto artigianale, ritornando un po’ alle origini di una carriera che ad oggi conta ben due decadi.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

“Fino ai 30 anni sei convinto di conoscere tutto, arrivi ai 40 e dici ‘va bene, non so niente’. Me l’ha insegnato Gino Paoli. Sarò sempre quella persona che alla domenica viene l’angoscia perché lunedì c’è scuola”: parla Jack Savoretti“Fino ai 30 anni sei convinto di conoscere tutto, arrivi ai 40 e dici “va bene, non so niente”.

Leggi anche: Sanremo, Michele Bravi: «Nella musica c’è tanta competizione, ma torno al Festival senza paura». L’intervista

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Jack Savoretti torna con nuova musica e nuovi live; Jack Savoretti, fuori il nuovo album We Will Always Be The Way We Were; Jack Savoretti pubblica il disco della maturità We Will Always Be The Way We Were; Intervista – JACK SAVORETTI: We Will Always Be The Way We Were è il mio disco più libero e meno costruito.

Jack Savoretti a 105 Mi Casa: Il titolo di Singing to strangers l’ha ispirato mia figliaJack Savoretti è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa! Il cantante ha raggiunto un successo strepitoso, soprattutto in Inghilterra. A tal proposito, ha dichiarato: Sono settimane che mi pizzico ... 105.net

Jack Savoretti pubblica il disco "We Will Always Be The Way We Were", nel quale canta la sua maturità umana e artistica. I 13 inediti vengono presentati durante il tour mondiale per i 20 anni di carriera, che fa tappa anche in Italia facebook