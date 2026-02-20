Sanremo Michele Bravi | Nella musica c’è tanta competizione ma torno al Festival senza paura L’intervista

Michele Bravi torna a Sanremo per la terza volta, nonostante la forte concorrenza tra i big. A 31 anni, il cantante ha deciso di partecipare al Festival senza paura, anche se sa che il settore musicale è molto competitivo. La sua canzone, “Prima o poi”, è una melodia vivace e ricca di colori, ma mantiene l’emozione che lo ha reso popolare tra i fan. Bravi si prepara a salire sul palco con entusiasmo, pronto a mostrare ancora una volta il suo stile unico. La serata si avvicina, e lui è già concentrato.

Michele Bravi ha solo 31 anni ma il pubblico italiano lo conosce da tanto tempo. Così il suo è uno dei volti più familiari scelti da Carlo Conti, la canzone che canterà alla sua terza volta in gara tra i big del Festival della Canzone Italiana di Sanremo si intitola Prima o poi ed è una piccola opera dalle tinte colorate, senza che l’ex X Factor abbia messo da parte l’intensità grazie alla quale è riuscito a ritagliarsi una sostanziosa fetta di affezionatissimo pubblico. Una canzone che apre la pista al prossimo album, cui uscita è prevista in primavera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Bravi (@michelebravi) Appena sei stato annunciato come big di Sanremo ’26, hai detto adesso: “Torno a Sanremo per.🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Michele Bravi: "A Sanremo sono sempre stato un bimbo, ora torno da uomo. Israele? Al boicottaggio preferisco l'inclusione" Leggi anche: Michele Bravi in gara al Festival di Sanremo 2026 Michele Bravi, selfie con i fans dopo l’annuncio della sua canzone per il Festival di Sanremo 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Michele Bravi a Sanremo 2026: Prima o poi alcune canzoni trovano il momento giusto; Prima o poi di Michele Bravi – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Sanremo 2026, Michele Bravi con Prima o poi. Il testo della canzone; Sanremo, Michele Bravi: La prima volta avevo la sindrome dell’impostore. Sanremo, Michele Bravi: «Nella musica c’è tanta competizione, ma torno al Festival senza paura». L’intervistaMichele Bravi ha solo 31 anni ma il pubblico italiano lo conosce da tanto tempo. Così il suo è uno dei volti più familiari scelti da Carlo Conti, la canzone che canterà alla sua terza volta in gara tr ... open.online Michele Bravi a Sanremo 2026. Il bullismo, la depressione dopo l’incidente e l’amicizia con Fiorella Mannoia: «Torno al Festival da uomo»La prima volta che è stato a Sanremo era il 2017, aveva conquistato il pubblico e la giuria con il suo Diario degli errori. Poi è tornato nel 2022, portando in gara Inverno ... leggo.it La prima volta che è stato a Sanremo era il 2017, aveva conquistato il pubblico e la giuria con il suo Diario degli errori. Poi è tornato nel 2022, portando in gara Inverno dei fiori. E adesso, dopo tre anni di assenza, Michele Bravi si prepara a calcare nuovament - facebook.com facebook La copertina della canzone che porterò a #Sanremo2026 non poteva che essere questa. “Prima o poi” raccontata dallo sguardo di Mauro Balletti michelebravi.bfan.link/prima-o-poi/ x.com