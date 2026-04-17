Jack Miller | candidato perfetto per il team Ducati nel World Superbikes se perde MotoGP

Jack Miller potrebbe trasferirsi nel campionato mondiale Superbike nel caso in cui perda il suo contratto in MotoGP. La sua esperienza nelle competizioni di alto livello e la collaborazione con il team Ducati sono elementi che alimentano questa possibilità. Attualmente, il pilota è impegnato nel campionato MotoGP, ma le conversazioni riguardanti un cambio di categoria sono già in corso. La decisione definitiva sarà comunicata nelle prossime settimane.

"> Jack Miller: Un Potenziale Futuro nella World Superbikes. Jack Miller potrebbe rappresentare la figura ideale per il team Ducati nel World Superbike, fungendo da piano B nel caso in cui perda il suo posto in MotoGP. Inizialmente, si prevedeva che rimanesse con Pramac fino al 2027, ma le recenti speculazioni cambiano le carte in tavola. Con il giovane talento Yamaha Izan Guevara che potrebbe fare il salto in MotoGP il prossimo anno, la posizione di Miller nella squadra satellite diventa incerta. Attualmente, Ai Ogura e Jorge Martin sono destinati a guidare la squadra ufficiale, mentre Toprak Razgatlioglu è ancora sotto contratto, lasciando Miller come l’unico pilota senza una certezza per il futuro.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Jack Miller: candidato perfetto per il team Ducati nel World Superbikes se perde MotoGP. Notizie correlate Leggi anche: Jack Miller potrebbe ottenere un’importante opportunità nel World Superbike Ducati se perde il posto in MotoGP. Leggi anche: Senna Agius pronto a sostituire Jack Miller nel team Pramac Yamaha nel 2027. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Jack Miller: candidato perfetto per il team Ducati nel World Superbikes se perde MotoGP.; Jack Miller si trova di fronte a un bivio cruciale: potrebbe il team Ducati di World Superbikes essere la sua prossima mossa?. Moto3 | Jack Miller: Il mio modello è Valentino Rossi, un grandissimo12 agosto 2014 – L’australiano Jack Miller, attuale leader del mondiale Moto3 e candidato a salire direttamente in MotoGP nel 2015 in sella alla Honda Open del Team LCR, ha detto in una recente ... formulapassion.it