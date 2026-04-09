Jack Miller potrebbe avere la possibilità di trasferirsi nel campionato mondiale Superbike con Ducati nel caso in cui perda il suo attuale ruolo in MotoGP. La situazione attuale riguarda la sua posizione nella classe regina delle corse su strada, ma la casa motociclistica ha già mostrato interesse per un suo eventuale passaggio alla categoria inferiore. La decisione definitiva sulla sua permanenza in MotoGP non è ancora stata comunicata.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jack Miller, pilota australiano di MotoGP, si trova in una posizione incerta per quanto riguarda il suo futuro, con potenziali collegamenti con il team WSBK di Ducati. Secondo il reporter del paddock MotoGP, Jack Appleyard, l’interesse di Ducati per Miller potrebbe riemergere se non dovesse firmare un nuovo contratto con Pramac. Miller ha attualmente un contratto in scadenza alla fine della stagione 2026, ma diversamente da altri piloti di punta, la sua situazione contrattuale potrebbe rimanere in sospeso più a lungo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jack Miller potrebbe ottenere un’importante opportunità nel World Superbike Ducati se perde il posto in MotoGP.

Leggi anche: Marco Bezzecchi si scusa con Jack Miller per la previsione sulla griglia MotoGP 2027.

Leggi anche: LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Jack Miller si prende la vetta. Bezzecchi 5°, Bagnaia migliora ed è 7°

Argomenti più discussi: Disastro Yamaha, Jack Miller ammette: Situazione quasi disperata; MotoGP | Miller: Mi sono sentito come un agnello che viene condotto al macello; MotoGP - Jack Miller chiede un nuovo telaio e un nuovo forcellone alla Yamaha: Siamo completamente bloccati; Miller: Noi piloti Yamaha in rettilineo come agnelli al macello.

Jack Miller potrebbe ottenere un’importante opportunità nel World Superbike Ducati se perde il posto in MotoGP.Jack Miller, pilota australiano di MotoGP, si trova in una posizione incerta per quanto riguarda il suo futuro, con potenziali collegamenti con il team WSBK di Ducati. Secondo il reporter del paddock ... napolipiu.com

Jack Miller frustrato da una Yamaha lenta dappertutto; ma ci sono possibilità di miglioramento in futuro #MotoGP x.com

Quella di oggi sarà la Gara n.200 di Jack Miller in Classe MotoGP. Il Team Pramac ha pensato di festeggiare questo traguardo per l’australiano con una torta, portata da Gino Borsoi. #MemasGP #BrazilianGP #MotoGP #Yamaha #PramacRacing #JackMiller - facebook.com facebook