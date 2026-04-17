J-POP Manga presenta Golden Sheep di Kaori Ozaki

J-POP Manga ha annunciato l’uscita di Golden Sheep, la nuova miniserie di Kaori Ozaki, autrice nota per Mermaid Prince. La storia segue quattro amici d’infanzia che si incontrano di nuovo durante gli anni del liceo. La narrazione si concentra sulle relazioni tra i protagonisti e sulle sfide che affrontano crescendo. La serie si presenta come un racconto intimo e realistico, ambientato in un contesto scolastico.

Da adulti siamo diventati all’altezza dei sogni e degli obiettivi che avevamo da bambini? Kaori Ozaki, acclamata autrice di Mermaid Prince, firma una intensa miniserie slice of life su quattro amici d’infanzia che si ricongiungono negli anni del liceo. L’affiatamento che univa il gruppo c’è ancora o qualcosa, in ognuno di loro, è inevitabilmente cambiato? J-POP Manga presenta la miniserie in tre volumi Golden Sheep, disponibile a partire dal 21 aprile in libreria, fumetteria e store online in un elegante cofanetto da collezione. Tsugu Miikura, una liceale appassionata di chitarra, si trasferisce nel paesino di campagna in cui viveva da piccola, a causa di problemi familiari.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - J-POP Manga presenta Golden Sheep di Kaori Ozaki Notizie correlate J-POP Manga presenta Now That We DrawQual è la strategia migliore per diventare scrittori di manga romantici se non vivendo in prima persona una intensa storia d’amore? In nome dell’arte... Leggi anche: J-POP Manga presenta Afterglow di Wagimoko Wagase Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Golden Sheep – L’autrice di Mermaid Prince torna con una miniserie targata J-Pop Manga; J-Pop Manga annuncia Golden Sheep di Kaori Ozaki; Golden Sheep: il manga di Kaori Ozaki che racconta l’adolescenza tra nostalgia, amicizia e cambiamento; Edizioni BD & J-POP Manga a Be Comics! Be Games! Torino. Un slice of life avvincente ci aspetta all’intero di Golden SheepUn racconto di formazione sta giungere nei nostri scaffali, grazie alla sempre verde J-POP ... msn.com J-POP Manga: le novità di aprile 2026J-POP Manga ha svelato tutte le novità e le opere in continuazione che potremo acquistare nel corso di aprile 2026. akibagamers.it Golden Sheep arriva in box con J-Pop Manga, il coming of age di Kaori Ozaki debutta il 21 aprile La miniserie in tre volumi dell’autrice di Mermaid Prince sarà disponibile in libreria, fumetteria e negli store online in un cofanetto da collezione. #GoldenSheep # facebook