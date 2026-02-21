J-POP Manga presenta Afterglow di Wagimoko Wagase

J-POP Manga annuncia l’uscita di Afterglow di Wagimoko Wagase, in uscita il 24 febbraio. La pubblicazione porta nelle librerie una storia d’amore tra due uomini, caratterizzata da scene più esplicite e sensuali rispetto ai tradizionali manga romantici. La narrazione segue le vicende di un dottore e il suo paziente, con dialoghi accesi e momenti intensi. La serie promette di soddisfare chi cerca un racconto passionale e senza filtri. La prima edizione sarà disponibile in formato cartaceo e digitale.

"Voglio vedere come ti innamori e diventi pazzo di me, dottor Higuchi." Per chi non smetterebbe mai di festeggiare San Valentino, ma non si accontenta del semplice romanticismo ed è alla ricerca di qualcosa di più passionale e spicy è in arrivo una novità J-POP Manga particolarmente hot! Il 24 febbraio esce in libreria, fumetteria e in tutti gli store online Afterglow di Wagimoko Wagase, una storia d'amore Boy's Love dai toni espliciti e sensuali raccolta in un elegante volume unico. Kiyotaka Higuchi, una brillante carriera in cardiochirurgia davanti a sé, viene trasferito di punto in bianco in un paesino del Kyushu come medico internista.