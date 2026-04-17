L’International Union of Virtual Media viene presentata come una rete informativa alternativa. Tuttavia, alcuni analisti sottolineano che si tratta di un’infrastruttura che mostra atteggiamenti ostili verso le fonti occidentali. La rete diffonde contenuti che vengono considerati come parte di un’iniziativa antioccidentale. La sua presenza e le sue attività sono al centro di discussioni sui rischi di influenze straniere nel panorama mediatico.

L’International Union of Virtual Media è, a prima vista, un canale informativo alternativo che, disponibile in inglese, spagnolo, arabo, farsi, russo ed ebraico, si occupa della pubblicazione di contenuti vari, spesso accomunati da una lettura degli eventi globali dichiaratamente critica nei confronti dell’Occidente. Un’analisi più approfondita consente di eseguire una distinzione analitica precisa tra altri portali informativi presenti nel pluralismo dell’ecosistema digitale e Iuvm, identificando questo come una vera e propria infrastruttura organizzata di influenza digitale, tassello di una strategia di competizione informativa antioccidentale, antiebraica e disinformativa, nonché riconducibile all’ecosistema iraniano.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Iuvm, rete informativa ostile. Analisi dell’infrastruttura antioccidentale

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