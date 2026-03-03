Un video pubblicato da Donald Trump in cui annunciava a social unificati ai follower e al mondo ha attirato l’attenzione. La rete e i social sono diventati i principali canali attraverso cui si diffondono le informazioni di guerra, assumendo il ruolo di gatekeeper. Giordano ha analizzato questo fenomeno, evidenziando come le piattaforme digitali influenzino la percezione pubblica e la diffusione delle notizie.

Il video pubblicato da Donald Trump in cui annunciava a social unificati ai follower e al mondo intero l’attacco militare nei confronti dell’Iran ha totalizzato sull’account personale di Instagram 40 milioni di visualizzazioni, altri 6 milioni sono quelle ottenute sulla pagina Facebook e ben 164 milioni su X. Un conteggio già stratosferico, senza contare poi il carico di interazioni e di visualizzazioni raccolto sulle altre piattaforme. È sufficiente partire da questo dato per comprendere quanto le piattaforme siano diventate i gate keeper esclusivi dell’informazione globale. Nell’era digitale i social media detengono il vero potere: il controllo sulla diffusione delle informazioni e il condizionamento sulle narrazioni che condizioni l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La rete e i social gate keeper dell’informazione di guerra. L’analisi di Giordano

Leggi anche: Valenti Maignan sul gol di Troilo in Milan Parma, Marelli chiarisce: «La rete non andava convalidata per questo motivo!». L’analisi dell’episodio

Leggi anche: Ucraina-Russia, “2026 sarà ancora anno di guerra”: l’analisi dell’esperto

Contenuti e approfondimenti su La rete e i social gate keeper...

Discussioni sull' argomento Faccia a faccia teso fra Bandecchi e ‘Fuori dal Coro’ in viale della Stazione – Video; Plauso per Graziella Cesaroni, titolare della storica Pescheria e Baccalà in via Giordano Bruno; Fuori dal coro: Puntata del 22 febbraio Video; Per celebrare Giordano, nel primo GIO Festival la musica di orchestra e coro del teatro Petruzzelli di Bari.

E' sempre Cartabianca, Giordano su caso Ramy: Non paralizziamo chi protegge i cittadiniSu Rete 4 il giornalista Mario Giordano è intervenuto nel programma di approfondimento politico E' sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer, tornando a parlare delle frasi pronunciate dai c ... msn.com

“TUTTI GLI UOMINI CHE NON SONO”: Paolo Calabresi al Teatro Giordano di Foggia - facebook.com facebook

#PapaLeoneXIV #LeoneXIV #Angelus Come nel giorno del battesimo al Giordano, così anche oggi sul monte sentiamo la voce del Padre, che proclama: «Questi è il Figlio mio, l’amato», mentre lo Spirito Santo avvolge Gesù di una «nube luminosa» x.com