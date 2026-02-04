Nuova infrastruttura europea per pagamenti senza contatto | la rete unificata di bancomat in arrivo entro il 2025

Una nuova rete di pagamenti senza contatto si prepara a cambiare il modo di pagare in Europa. Entro il 2025, sarà pronta una infrastruttura unificata che collegherà i bancomat di diversi paesi. L’obiettivo è rendere più semplici e veloci gli acquisti, anche quando si viaggia. La novità dovrebbe entrare in funzione già nel 2027, ma potrebbe arrivare prima. In ogni caso, si tratta di un passo importante per uniformare i pagamenti tra i vari paesi europei.

A partire dal 2027, forse già prima, il modo in cui gli europei pagheranno i loro acquisti potrebbe cambiare per sempre. Non più con carte straniere, non più con circuiti che non rispondono ai tempi del Vecchio Continente, ma con una rete unificata, pensata in Europa, costruita da banche e istituzioni europee. È l'annuncio che ha scosso il mondo dei pagamenti: la nascita della prima infrastruttura di pagamento transfrontaliera unificata, interamente europea, che riunisce i principali sistemi nazionali come Bancomat, Bizum, Sibs-Mb Way, Vipps MobilePay e l'Epi-European Payment Initiative. L'intesa, siglata in questi giorni, non è solo un passo tecnologico, ma un gesto politico di rilievo: un tentativo concreto di liberare l'Europa dalla dipendenza dei circuiti americani come Visa e Mastercard, che ancora oggi dominano il mercato dei pagamenti elettronici.

