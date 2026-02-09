Il Sistema Sorrento Vincenzo Iurillo presenta il suo libro Come è nato ed esploso il laboratorio di corruzione sulla costa campana

Vincenzo Iurillo presenta il suo nuovo libro sul cosiddetto Sistema Sorrento. L’autore racconta come è nato e si è sviluppato un vero e proprio laboratorio di corruzione sulla costa campana. La storia, che si estende da Aosta a Lampedusa, mostra come questa vicenda non riguarda solo un municipio, ma rappresenta un esempio di come si siano intrecciate le falle della pubblica amministrazione italiana nel tempo.

Questa, si legge nell'introduzione, è una storia che merita di essere letta " da Aosta a Lampedusa". Perché "non è soltanto la storia di un municipio della costa campana, ma il paradigma di un Paese intero: un labo­ratorio di corruzione amministrativa costruito nel tempo". E' quella narrata da "Il Sistema Sorrento" (Iod), il libro firmato dal giornalista de Il Fatto quotidiano Vincenzo Iurillo che sarà presentato martedì 10 febbraio alle 17.30 presso il ristorante Refood di Sorrento in via padre Reginaldo Giuliani, con la presenza dell'autore, del vice direttore de 'Il Fatto' Marco Lillo e del sociologo Isaia Sales, moderati dall'attivista Serena Pane.

