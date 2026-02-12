Caso interporto accordo con Reale Mutua | il Comune di Fiumicino incassa 2,5 milioni di euro
Il Comune di Fiumicino ha chiuso un accordo con Reale Mutua che gli permette di incassare 2,5 milioni di euro. La cifra arriva dopo mesi di tensioni legali sul caso dell’interporto, ma ora il Comune può mettere da parte la questione e concentrarsi su altri progetti. La trattativa si è conclusa senza grandi clamori, portando a un risultato che, pur non essendo una vittoria in tribunale, rappresenta comunque un guadagno importante per le casse comunali.
Fiumicino, 12 febbraio 2026 – Non una vera e propria vittoria in tribunale, ma un risultato concreto sul piano finanziario. Il Comune di Fiumicino ha chiuso il contenzioso con Reale Mutua Assicurazioni legato alla convenzione urbanistica dell’Interporto – Piattaforma logistica, incassando 2,5 milioni di euro attraverso un accordo transattivo che mette fine a una vicenda iniziata oltre vent’anni fa. La vicenda. La transazione riguarda la polizza fideiussoria sottoscritta nel 2003 a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione con il Consorzio interporto Roma Fiumicino.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
