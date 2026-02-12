Caso interporto accordo con Reale Mutua | il Comune di Fiumicino incassa 2,5 milioni di euro

Il Comune di Fiumicino ha chiuso un accordo con Reale Mutua che gli permette di incassare 2,5 milioni di euro. La cifra arriva dopo mesi di tensioni legali sul caso dell’interporto, ma ora il Comune può mettere da parte la questione e concentrarsi su altri progetti. La trattativa si è conclusa senza grandi clamori, portando a un risultato che, pur non essendo una vittoria in tribunale, rappresenta comunque un guadagno importante per le casse comunali.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.