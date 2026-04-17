Italian Design Icons The B!POD Company

Nella serie Italian Design Icons si approfondiscono le figure e le aziende che rappresentano il meglio del design italiano. Viene presentata una panoramica sui prodotti e sulle attività di queste realtà, con attenzione ai dettagli e alle caratteristiche distintive. Il focus è sui modelli di successo e sulle innovazioni che hanno segnato il settore, offrendo uno sguardo diretto sull’evoluzione del design nel nostro paese.

Nella Serie Italian Design Icons, esploriamo i protagonisti del design italiano e le aziende che ne incarnano l’eccellenza. Tra queste spicca The B!POD Company, divisione B2C di SAES Getters S.p.A., con sede a Lainate, vicino a Milano. Da oltre 80 anni, SAES è protagonista di innovazione e sviluppo dei materiali del futuro, e della produzione di tecnologie avanzate. A guidare la creatività di B!POD è Filippo Batavia, Head of SAES Design e co-fondatore della società. Nato a Lucca nel 1993, Batavia ha studiato Industrial Design e Automotive Design al Politecnico di Milano, collaborando con grandi nomi come Audi e Ferrari e partecipando a progetti internazionali di design automobilistico, navale e industriale.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Italian Design Icons, The B!POD Company 156 Flights from Pakistan to Middle East Cancelled Amid Regional Tensions | Travel Chaos Explained Notizie correlate Leggi anche: Italian Design Icons in Vietnam: GIVI Group Eccellenze Italiane, i premi per le Italian Icons: Ducati, Ferrari, Fiat, Lamborghini e PirelliUno dei momenti più emozionanti della serata dedicata alle Eccellenze dell'Automotive italiana è stata sicuramente la consegna dei premi alle... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Benetti Yachts and Giorgetti together in New York for Icons of Italy; Icons of Italy: Manhattan diventa vetrina del Made in Italy; Icons of Italy, le eccellenze italiane di Altagamma a New York; Da Gucci a Tod’s, da Prada a Valentino, Altagamma porta il Made in Italy a Manhattan. Italian Design Icons, The B!POD CompanyNella Serie Italian Design Icons, esploriamo i protagonisti del design italiano e le aziende che ne incarnano l’eccellenza. Tra queste spicca The B!POD ... panorama.it Conclusa la prima edizione di Italian Design Icons ShenzhenNel 2023, l’acclamato IDI – Italian Design Icons, ideato da DP Group e organizzato da Eastant Communication & Events, e’ arrivato per la prima volta a Shenzhen, Cina. La tre giorni di eventi ed ... panorama.it Benetti Yachts e Giorgetti approdano a New York per Icons of Italy, portando con sé due progetti simbolo del design italiano contemporaneo. Da un lato B.Loft, il nuovo concept yacht che introduce un’idea di vita a bordo ispirata all’architettura residenziale, dall - facebook.com facebook