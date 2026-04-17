Durante la serata dedicata alle Eccellenze dell'Automotive italiana, si è assistito alla consegna dei premi alle Italian Icons, riconoscimenti assegnati a cinque aziende nazionali. Tra queste figurano marchi noti come Ducati, Ferrari, Fiat, Lamborghini e Pirelli, che sono stati premiati in occasione di un evento che celebra le realtà più rappresentative del settore automobilistico italiano. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del settore e del mondo delle istituzioni.

Uno dei momenti più emozionanti della serata dedicata alle Eccellenze dell'Automotive italiana è stata sicuramente la consegna dei premi alle cosiddette Italian Icons, le cinque grandi aziende nazionali accomunate da valori forti legati all'italianità. Un riconoscimento assegnato con criteri ben precisi, da una storia d'impresa ben radicata nella storia e nella cultura del nostro Paese allo status di eccellenza nel proprio settore, fino alla presenza di fabbriche sul territorio italiano e al ruolo di ambassador dell'italianità nel mondo (attraverso elementi di vanto e di riconoscibilità nei propri prodotti, compreso l'utilizzo di una bandiera italiana e simboli del valore analogo).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eccellenze Italiane, i premi per le Italian Icons: Ducati, Ferrari, Fiat, Lamborghini e Pirelli

Notizie correlate

8 Marzo, Ferrari, Ducati e Lamborghini aprono pista e box per WOW Women Motor 2026L’8 marzo l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari si trasforma in un grande spazio aperto a studenti, famiglie e appassionati per la quarta...

Eccellenze italiane automotive, il motore di idee e imprese: i premi alle aziende più virtuoseL'automobile, la moto e lo scooter sono un insieme di parti che parlano tra loro, anche oltre il senso letterale.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Eccellenze italiane automotive, il motore di idee e imprese: i premi alle aziende più virtuose; Collaborazione tra Farnesina e 1000 Miglia per promuovere le eccellenze italiane; Una tarantina tra le 100 eccellenze italiane, premio conferito a Giusy Leone; Art Group premiata alle eccellenze italiane automotive per innovazione, qualità e visione internazionale.

Premi Leonardo agli ambasciatori dell'eccellenza italianaTre categorie inedite per l’edizione 2026: Menzione Speciale, Premio Leonardo Impresa Storica e Premio Leonardo Speciale. Nove borse di studio assegnate a tesi dedicate al made in Italy ... avvenire.it

Imprese, arrivano i Money Awards 2025, premi che celebrano le eccellenze italianeRoma, 25 set. - (Adnkronos) - Money.it annuncia l''istituzione di un nuovo riconoscimento per premiare le eccellenze italiane con la prima edizione dei Money Awards, un'iniziativa che intende ... iltempo.it

Oggi, in diretta su Voci in Barcaccia, Rai Radio3, L’opera e la parola: eccellenze italiane. Un viaggio nella tradizione più profonda della nostra cultura: la parola che diventa musica, il teatro che si fa canto. Dagli attori che hanno attraversato il melodramma fino facebook

Il 15 aprile celebriamo la Giornata Nazionale del Made in Italy Un’occasione per valorizzare creatività, qualità e tradizione che rendono uniche le eccellenze italiane nel mondo e per raccontare un patrimonio vivo fatto di innovazione, cultura e saper fare. x.com