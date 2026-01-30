Italian Design Icons in Vietnam | GIVI Group

In Vietnam, GIVI Group ha presentato le sue novità nel settore degli accessori per motociclisti. La società di Flero, vicino a Brescia, continua a espandersi all’estero, portando con sé il meglio dell’italian design. I rappresentanti dell’azienda hanno mostrato i prodotti più recenti e parlato dei piani di crescita nel mercato asiatico, confermando il ruolo di leader mondiale nel settore.

Per accompagnare i nostri lettori alla scoperta delle eccellenze italiane che continuano a distinguersi sui mercati internazionali, Italian Design Icons abbiamo incontrato questa volta la societa’ GIVI Group, fondata a Flero, in provincia di Brescia, storico leader mondiale nella progettazione e produzione di accessori e componenti premium per motociclisti. Dalle valigie rigide ai caschi, dagli zaini agli accessori più innovativi, GIVI coniuga design italiano e costante ricerca tecnologica, costruendo nel tempo una presenza solida e strutturata nell’area Asia-Pacifico grazie a filiali e stabilimenti produttivi locali. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Italian Design Icons in Vietnam: GIVI Group Approfondimenti su GIVI Group Dieci anni di eccellenza nel design: Italian Design Icons 2025 conclude a Shanghai con cinque giorni di eventi Italian Icons, Dexelance Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su GIVI Group Argomenti discussi: Salone Raritas 2026: the new collectible design event about curated icons; Valentino Immortalized in Neapolitan Tradition; Macron's aviators, tough but not too tough, are an Italian excellence. Conclusa la prima edizione di Italian Design Icons ShenzhenNel 2023, l’acclamato IDI – Italian Design Icons, ideato da DP Group e organizzato da Eastant Communication & Events, e’ arrivato per la prima volta a Shenzhen, Cina. La tre giorni di eventi ed ... panorama.it Dieci anni di eccellenza nel design: Italian Design Icons 2025 conclude a Shanghai con cinque giorni di eventiA Shanghai l’edizione 2025 di Italian Design Icons celebra dieci anni di creatività italiana con cinque giorni di esposizioni, talk, installazioni e incontri che mettono al centro innovazione, ... panorama.it Ogni capo Safira nasce da un dialogo. Tra design italiano e artigianato del Maghreb. Donne straordinarie curano ogni dettaglio a mano, guidate da una visione che unisce due culture. --- Every Safira piece is born from a dialogue. Between Italian design and facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.