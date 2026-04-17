Italia-Ungheria oggi Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca la partita tra Italia e Ungheria nel Mondiale di hockey su ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A, in corso a Budapest. La gara rappresenta il quarto impegno per le italiane nel torneo, che si sta disputando in Ungheria. L’orario di inizio, le modalità di visione in tv e streaming sono state comunicate dagli organizzatori.

L’Italia si prepara per il fondamentale quarto impegno nel proprio percorso del Mondiale di hockey ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). Le nostre portacolori saranno impegnate contro le padrone di casa in una sfida dal peso specifico indicibile che potrebbe avere enormi conseguenze a livello di classifica del raggruppamento e, di conseguenza, sulla promozione in Top Division. Italia-Ungheria si disputerà nella giornata odierna, venerdì 17 aprile, alle ore 16.00 al Vasas Jégcentrum della capitale magiara. Siamo davanti ad una sfida dal valore indicibile. Senza mezzi termini. Il motivo è semplice: vincere nei tempi regolamentari porterebbe le azzurre davvero ad un passo dal primo posto finale e dalla storica promozione in Top Division.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Ungheria oggi, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Italia-Slovacchia oggi, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, tv, programma, streamingL’Italia dell’hockey ghiaccio femminile è pronta per il secondo match negli attesissimi Campionati del Mondo di Prima Divisione Gruppo A 2026. Italia-Francia oggi, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, tv, programma, streamingL’Italia si rimbocca le maniche in vista del fondamentale terzo impegno nel Mondiale di hockey ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: World Cup, altro acuto del Settebello: 12-9 sull'Ungheria; Italia-Ungheria oggi, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; Italia battuta 2-0 nell'amichevole pre-Mondiale dall'Ungheria. L'assistente allenatore Stefano Daprà: Ripartiamo dall'ottimo terzo periodo, diverse le indicazioni positive; Pallanuoto, World Cup 2026: Italia-Ungheria oggi in TV. Orario, streaming e dove vederla. Italia-Ungheria oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streamingLa seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia, oggi, ... oasport.it Mondiali hockey ghiaccio femminile: Italia a Budapest per la promozioneIl calendario completo, definito dalla federazione internazionale, si articola su cinque giornate. La prima giornata (domenica 12 aprile) vedrà affrontarsi Cina?Slovacchia alle 12.30, Italia?Norvegia ... it.blastingnews.com Torna la boxe internazionale con lo scontro tra Italia-Ungheria #Avellino - facebook.com facebook Schema facile su elezioni in Ungheria, Orban e chi festeggia in Italia x.com