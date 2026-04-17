Italia-Ungheria oggi in tv Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 | orario programma streaming

Oggi in tv si tiene la partita tra Italia e Ungheria nel Mondiale di hockey ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A, in corso a Budapest. La gara rappresenta il quarto impegno della squadra italiana nel torneo. Sono previsti orario, programma e modalità di streaming per seguire l’incontro.

L’Italia si prepara per il fondamentale quarto impegno nel proprio percorso del Mondiale di hockey ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). Le nostre portacolori saranno impegnate contro le padrone di casa in una sfida dal peso specifico indicibile che potrebbe avere enormi conseguenze a livello di classifica del raggruppamento e, di conseguenza, sulla promozione in Top Division. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-UNGHERIA DI HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE DALLE 16.00 Italia-Ungheria si disputerà nella giornata odierna, venerdì 17 aprile, alle ore 16.00 al Vasas Jégcentrum della capitale magiara. Siamo davanti ad una sfida dal valore indicibile.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Ungheria oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, programma, streaming Notizie correlate Italia-Ungheria oggi, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, tv, programma, streamingL’Italia si prepara per il fondamentale quarto impegno nel proprio percorso del Mondiale di hockey ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A in... Italia-Slovacchia oggi, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, tv, programma, streamingL’Italia dell’hockey ghiaccio femminile è pronta per il secondo match negli attesissimi Campionati del Mondo di Prima Divisione Gruppo A 2026. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Italia-Ungheria 12-9, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si chiude con una vittoria il torneo azzurro!; World Cup, altro acuto del Settebello: 12-9 sull'Ungheria; Ungheria, Magyar: Pronto a parlare con Meloni, l'Italia partner chiave; Pallanuoto, World Cup 2026: Italia-Ungheria oggi in TV. Orario, streaming e dove vederla. LIVE Italia-Ungheria, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: sfida decisiva per la promozioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia ed ... oasport.it Italia-Ungheria oggi, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, tv, programma, streamingL'Italia si prepara per il fondamentale quarto impegno nel proprio percorso del Mondiale di hockey ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A in corso ... oasport.it Torna la boxe internazionale con lo scontro tra Italia-Ungheria #Avellino - facebook.com facebook Schema facile su elezioni in Ungheria, Orban e chi festeggia in Italia x.com