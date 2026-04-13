Italia ripescata ai Mondiali | perché ora è spuntata fuori l’ipotesi di un super-playoff

L’Italia potrebbe essere ripescata ai Mondiali del 2026, un’ipotesi che sta suscitando discussioni tra chi si interroga sui regolamenti attuali e sui precedenti esistenti. La possibilità di un super-playoff viene valutata in un contesto di regole non ancora chiare e di equilibri geopolitici che influiscono sulla definizione delle partecipazioni. La questione rimane aperta, con diverse opinioni che si confrontano sulla possibilità di un’ulteriore opportunità per gli azzurri di qualificarsi.

L’ Italia può essere ripescata ai Mondiali? Tra regolamenti vaghi, equilibri geopolitici e precedenti limitati, sguazzano le ipotesi di chi vuole riaccendere il dibattito su una possibile presenza degli azzurri alla Coppa del Mondo 2026 in Usa, Messico e Canada. Il copione è sempre lo stesso. L’ Italia fallisce l’accesso ai Mondiali e, a distanza di giorni, si parla di fantomatici ripescaggi. Questa volta a rendere il tutto un pochino più concreto è la delicata situazione dell’ Iran. La Nazionale di Teheran, qualificata sul campo, non ha ancora definitivamente sciolto le riserve sulla sua presenza negli Usa, mentre la guerra continua e per ora i negoziati con Washington non hanno portato a risultati concreti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Italia ripescata ai Mondiali 2026? L’ipotesi del maxi-playoff e cosa dice il regolamentoRoma, 13 aprile 2026 – L’assenza dell’Italia dai Mondiali 2026 sembrava una pagina già chiusa.

L’ITALIA si QUALIFICHERÀ al MONDIALE 2026… o sarà un ALTRO DISASTRO