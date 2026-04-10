L’Italia potrebbe avere un’ultima possibilità di partecipare ai Mondiali attraverso un nuovo meccanismo proposto dalla FIFA. Si tratta di un ipotetico ‘super playoff’ che coinvolgerebbe le nazionali escluse dalla fase finale del torneo. L’idea sta circolando tra i vertici della federazione internazionale, che stanno valutando questa soluzione come alternativa alla esclusione diretta. La proposta, ancora allo stadio preliminare, sta generando discussioni nelle sedi sportive internazionali.

Il sogno azzurro potrebbe non essere ancora svanito del tutto. Nonostante la delusione sul campo, l’Italia starebbe monitorando con estrema attenzione uno scenario inedito che sta prendendo corpo tra le scrivanie della Fifa. L’ipotesi di un clamoroso “ripescaggio” della Nazionale per i Mondiali 2026 sta infatti guadagnando terreno a causa delle crescenti tensioni geopolitiche che mettono a serio rischio la partecipazione dell’ Iran. Se la nazionale asiatica dovesse dichiarare il forfait o essere ufficialmente esclusa, si aprirebbe una voragine nel tabellone della competizione che la federazione internazionale dovrebbe colmare in tempi record, seguendo criteri che potrebbero premiare il blasone e la storia della nostra selezione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - L’Italia ripescata ai Mondiali? C’è l’ipotesi di un ‘super playoff’ tra le nazionali escluse

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“Italia ripescata ai Mondiali?”. Cosa dice davvero il regolamento Fifa: le speranze azzurreL’Italia resta fuori dai Mondiali 2026 dopo l’eliminazione arrivata nel percorso di qualificazione.

L’ #italia è ufficialmente ai playoff dei #mondiali!! Ecco il pensiero di #damianoerfaina !!

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