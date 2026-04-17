Al Senato si svolge una tavola rotonda dedicata al Piano Mattei, con l'obiettivo di analizzare il ruolo dell'Italia come collegamento tra Nord e Sud del mondo e tra Oriente e Occidente. L'incontro si concentra sui progetti e le strategie per rafforzare la posizione del paese nel Mediterraneo, con interventi di rappresentanti istituzionali e esperti che discutono delle prospettive future legate a questa politica.

AGI - Raccontare il futuro dell'Italia come ponte tra il Nord e il Sud del mondo, filo che connette l'Oriente e l'Occidente, punto di riferimento al centro del Mediterraneo, attraverso una riflessione sul ' Piano Mattei '. A discuterne, nella Sala Zuccari del Senato, su iniziativa del presidente della commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama sono stati esponenti del governo, dirigenti di grandi aziende italiane, personalità della politica. Nel segno di Enrico Mattei, fondatore dell' Eni, che dà il nome al Piano voluto dall'esecutivo, a fare da immaginario Cicerone, bussola a indicare le coordinate del dibattito. Ed è stato proprio con uno spezzone della pellicola del 1972 'il caso Mattei' che si è aperta la discussione.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Italia ponte tra Nord e Sud del mondo, al Senato tavola rotonda sul Piano Mattei

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