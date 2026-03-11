Cosa ne pensa l' Africa del Piano Mattei? La tavola rotonda in Confindustria con ospiti d' eccezione

L'Africa e il Piano Mattei sono al centro di una giornata di studio e di una tavola rotonda organizzate dal Centro di Volontariato Internazionale (CeVi) presso Confindustria. Alla discussione partecipano esperti e rappresentanti delle istituzioni, pronti a condividere opinioni e valutazioni sul tema. L'evento mira a approfondire il ruolo e l'impatto del piano nel continente africano.

Il Piano Mattei torna al centro del dibattito con una giornata di studio e tavola rotonda organizzata dal Centro di Volontariato Internazionale (CeVi). L'appuntamento è per sabato 14 marzo 2026, a partire dalle 9, in Confindustria Udine, nel centro congressi di Torre di Santa Maria (ingresso da.