AGI - “ Il Piano Mattei, un ponte nord - sud ”: è il titolo del convegno in programma a Palazzo Giustiniani presso il Senato, venerdì 17 aprile. Ad aprire l’evento, alle ore 17, i saluti del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, presidente della commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama e promotore dell’iniziativa e del ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini. Seguirà il dibattito – moderato dalla direttrice dell’AGI Rita Lofano – con gli interventi di Lorenzo Ortona, vice coordinatore della struttura di missione del Piano Mattei; Lapo Pistelli, responsabile affari istituzionali di Eni; Nicolò Mardegan, responsabile affari istituzionali di Enel; Marco Minniti, presidente della fondazione Med-Or; Pietro Cum, amministratore delegato di Elis. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Il Piano Mattei, un ponte nord-sud", il convegno in Senato venerdì 17 aprile

Al Senato l’evento “La risorsa acqua in Italia e in Africa”, il Piano Mattei e l’impegno di SogesidL’acqua non è solo un bene primario, ma rappresenta un elemento cruciale per la stabilità, la crescita e lo sviluppo sostenibile dei territori.

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Temi più discussi: Biocarburanti e Piano Mattei: un’inchiesta getta nuove ombre sui progetti di Eni in Kenya sostenuti dal governo Meloni; Il Piano Mattei diventa realtà quando nasce la partnership d’impresa; Global Gateway sotto esame in Europa: le criticità sono le stesse del Piano Mattei; Feed - www.governo.it.

Piano Mattei, Mantovano: Insieme a Global Gateway può permettere a Europa di tornare protagonistaIl legame tra Piano Mattei e Global Gateway si è già strutturato anche sul piano organizzativo. Per rafforzare le sinergie, sin dal gennaio di quest’anno un funzionario della Commissione Europea è in ... ilgiornale.it

Nuovi flussi di gas e Piano Mattei. L’Italia continua a rafforzare le relazioni con l’AlgeriaEnergia e Piano Mattei, mai come in questo preciso frangente, sono legati. La visita di mercoledi prossimo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Algeria cade in un momento delicatissimo, dal ... formiche.net

IL PIANO MATTEI PASSA AI FATTI di Massimo Zaurrini Cantieri, partenariati e nuovi strumenti finanziari: il Piano Mattei entra nella fase operativa e ridisegna la presenza italiana in Africa. Foto di Shutterstock Quasi metà delle iniziative previste sono in fase - facebook.com facebook

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