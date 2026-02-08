Curling definite le semifinaliste del doppio misto alle Olimpiadi | c’è l’Italia! Crollano Canada e Svizzera

L’Italia si qualifica alle semifinali del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi di Cortina. La squadra azzurra ha superato le avversarie e si prepara alla prossima sfida, mentre Francia e Norvegia avanzano come loro principali rivali. Canada e Svizzera, favorite sulla carta, sono invece uscite di scena, lasciando spazio alle sorprese di questa edizione.

Si è delineato il quadro delle semifinaliste nel torneo di curling doppio misto che sta animando le Olimpiadi Invernali 2026 sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Manca ancora una giornata al termine del round robin, ma non cambierà l’identità delle quattro ammesse alla fase a eliminazione diretta: Gran Bretagna, USA, Italia e Svezia si sono garantite l’accesso alla fase a eliminazione diretta che metterà in palio le medaglie. Gli scozzesi hanno sconfitto l’Italia per 9-6 grazie a un finale di elevato respiro tecnico e si sono garantiti il primo posto in classifica, mentre Amos Mosaner e Stefania Constantini sono incappati nella terza battuta d’arresto nella fase a girone unico: l’ultima partita contro gli USA (lunedì 9 febbraio, ore 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sono iniziate le Olimpiadi invernali a Cortina d’Ampezzo, e il curling ha aperto ufficialmente il torneo nel doppio misto.

Le sorprese non mancano nel torneo di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

