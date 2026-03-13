Mezzo secolo fa nasceva l' epopea del Picchio Rosso un grande evento per celebrarlo

Il 13 marzo 1976 a Formigine nasceva il Picchio Rosso, un locale che nel corso degli anni ha conquistato fama oltre i confini provinciali, affermandosi come simbolo della scena musicale italiana. In questi cinquant’anni ha ospitato numerosi artisti e ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di appassionati. Oggi il locale celebra il suo mezzo secolo di attività con un evento speciale.

Il 24 maggio al parco Campani si terrà un evento musicale per ricordare la storica discoteca che ha segnato un'epoca nel mondo dell'intrattenimento Il 13 marzo non è una data come le altre per Formigine. Cinquant’anni fa, nel 1976, nasceva il Picchio Rosso, una realtà destinata a scavalcare i confini provinciali per diventare un’icona del costume italiano e un tempio della musica nazionale. Per onorare questa ricorrenza simbolica, l’Amministrazione comunale si è riunita oggi insieme ai protagonisti di quella storia irripetibile per lanciare un appuntamento che promette di fermare il tempo: domenica 24 maggio il Parco Campani, proprio nel luogo in cui sorgeva la storica discoteca, ospiterà una giornata interamente dedicata al mito del Picchio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Articoli correlati Le foto del meraviglioso picchio nero, il più grande picchio d’Europa: “Il maschio ama farsi notare”Il picchio nero è un uccello che in Italia è diffuso principalmente nelle zone montuose del nord, mentre popolazioni sparse si trovano sugli... La grande corsa all’oro bianco: "Così 50 anni fa nasceva il Consorzio del Monte Cimone"Sotto i suoi sci è passata la storia del Monte Cimone, ha fatto lo slalom tra i tempi pionieristici e la modernizzazione degli impianti, davanti ai...