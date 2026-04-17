Durante un episodio del podcast Supernova, l’attrice ha raccontato di aver avuto un’infanzia caratterizzata da un severo divieto di guardare determinati programmi televisivi. Ha spiegato che in casa sua, uno solo di quei programmi era ammesso, mentre altri erano vietati, creando un vero e proprio embargo televisivo. La testimonianza offre uno sguardo inedito sulle abitudini familiari legate alla visione televisiva dell’attrice.

Matilda De Angelis, ospite del podcast Supernova, ha recentemente condiviso alcuni dettagli curiosi e inediti sulla sua infanzia, rivelando un clima di vero e proprio “embargo” televisivo all’interno delle mura domestiche. Al centro delle restrizioni imposte dai suoi genitori c’era in particolare Italia 1, il canale simbolo della televisione commerciale e del mainstream, percepito in famiglia come una sorta di territorio proibito Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SUPERNOVA – Ale Cattelan (@supernovailpodcast) La scelta di escludere questa emittente non era casuale, ma dettata da una precisa posizione culturale e morale che vedeva in quel tipo di offerta televisiva una totale assenza di contenuti educativi o di spessore.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Italia 1 era il canale del diavolo”: in casa di Matilda De Angelis un solo programma era consentito

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