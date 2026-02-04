La Lezione | disponibile il trailer del nuovo thriller con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis

La nuova pellicola con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis si mostra in un trailer già disponibile. Il film, presentato alla 20ª Festa del Cinema di Roma, arriverà nelle sale il 5 marzo, distribuito da Vision Distribution. La pellicola promette suspense e colpi di scena, e i fan dei due attori non vedono l’ora di vederla sul grande schermo.

Il film, presentato in anteprima alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, uscirà nelle sale il 5 marzo distribuito da Vision Distribution. La Lezione è prodotto da Roberto Sessa ed è una produzione Picomedia, società del gruppo Asacha e parte di Fremantle, e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. L’opera è stata realizzata e distribuita con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del MiC Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il sostegno di FVG Film Commission – PromoTurismoFVG. Interpreti del film accanto ai due protagonisti Matilda De Angelis e Stefano Accorsi, Marlon Joubert, Eugenio Franceschini, Lidia Liberman, Marco Maccieri, Alberto Benedetto Lutri. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Approfondimenti su Festa del Cinema di Roma

Questa mattina si sono svolte le riprese del nuovo film “La Lezione”, con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi.

Ultime notizie su Festa del Cinema di Roma

Quando esce La lezione? Tutto sul nuovo film con Matilda De Angelis e Stefano AccorsiLa lezione: scopri quando esce al cinema il nuovo film con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi. Tutti i dettagli sul trailer, la trama, il cast e le location. tag24.it

La lezione | trailer e poster in arrivo nelle sale il 5 marzoPresentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, La Lezione di Stefano Mordini con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi, arriverà nelle sale il 5 ... universalmovies.it

