Istat modifica il paniere dei beni e servizi per il 2026 | entra anche l’ambulanza privata nel calcolo dell’inflazione

A partire dal 2026, l’istituto di statistica aggiorna il paniere di beni e servizi. Tra le novità, ci sarà anche l’ambulanza privata, che entrerà nel calcolo dell’inflazione. La modifica mira a rappresentare meglio come le famiglie spendono i loro soldi oggi.

**Il paniere Istat per il 2026 si aggiorna: entra anche l’ambulanza privata nel calcolo dell’inflazione** A partire dal 2026, il paniere Istat – utilizzato per il calcolo dell’inflazione in Italia – andrà a includere nuovi beni e servizi, per meglio riflettere l’evoluzione delle abitudini di consumo delle famiglie. La modifica, annunciata ufficialmente da Istat, introduce un nuovo assetto strutturale, in linea con l’evoluzione sociale e tecnologica, con particolare attenzione a elementi come i grembiuli scolastici, l’uso dei software, i servizi sanitari privati o ancora il campeggio. Il paniere, ormai da anni aggiornato ogni due anni, è stato modificato per renderlo più fedele alla realtà quotidiana delle persone, sopperendo così a una vecchia mancanza di rappresentatività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

