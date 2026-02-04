Il grembiule di scuola entra nel paniere Istat | le novità del 2026 per il calcolo dell’inflazione

Da orizzontescuola.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina l’Istat ha annunciato le novità che entreranno nel paniere di riferimento per il calcolo dell’inflazione nel 2026. Tra le nuove voci ci sono i grembiuli di scuola, insieme a kit di videosorveglianza, ambulanze private e antivirus. La modifica mira a riflettere meglio i cambiamenti nei consumi delle famiglie italiane, aggiornando gli elementi che incidono sui prezzi.

Nel paniere Istat 2026 entrano grembiuli scolastici, kit di videosorveglianza, ambulanze private e antivirus. L'aggiornamento, che include articoli da campeggio, mira a rappresentare meglio i consumi e adotta una nuova classificazione europea per il calcolo dell'inflazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Paniere Istat 2026: come cambiano consumi e inflazione

Il paniere Istat 2026 mostra come cambiano i consumi delle famiglie italiane.

Istat e scuola, nel 2025 l’inflazione dell’istruzione tocca il +2,6% staccando di oltre un punto la media nazionale ferma al +1,5%

Nel 2025, i costi dell’istruzione in Italia sono cresciuti del 2,6%, superando l’inflazione media del 1,5%.

