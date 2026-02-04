Il grembiule di scuola entra nel paniere Istat | le novità del 2026 per il calcolo dell’inflazione

Questa mattina l’Istat ha annunciato le novità che entreranno nel paniere di riferimento per il calcolo dell’inflazione nel 2026. Tra le nuove voci ci sono i grembiuli di scuola, insieme a kit di videosorveglianza, ambulanze private e antivirus. La modifica mira a riflettere meglio i cambiamenti nei consumi delle famiglie italiane, aggiornando gli elementi che incidono sui prezzi.

Nel paniere Istat 2026 entrano grembiuli scolastici, kit di videosorveglianza, ambulanze private e antivirus. L'aggiornamento, che include articoli da campeggio, mira a rappresentare meglio i consumi e adotta una nuova classificazione europea per il calcolo dell'inflazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Grembiuli Scolastici Paniere Istat 2026: come cambiano consumi e inflazione Il paniere Istat 2026 mostra come cambiano i consumi delle famiglie italiane. Istat e scuola, nel 2025 l’inflazione dell’istruzione tocca il +2,6% staccando di oltre un punto la media nazionale ferma al +1,5% Nel 2025, i costi dell’istruzione in Italia sono cresciuti del 2,6%, superando l’inflazione media del 1,5%. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Grembiuli Scolastici Argomenti discussi: Miriam Leone racconta: 'Da piccola allagavo i bagni della scuola'; Docce gelide, grembiule sporco e lasciata nuda: le violenze della madre alla figlia piccola. La confessione alla maestra: Mi ammazza; Carnevale 2026; Lascia la figlia di 6 anni sola fuori casa, nuda e senza cibo. La bimba alla maestra: Quella mi ammazza. Istat, in paniere divise scuola, antifurto e ambulanze privateNel 2026 nel paniere Istat per la rilevazione dei prezzi al consumo entrano nuovi prodotti per migliorarne la rappresentatività: tra questi ci sono il grembiule di scuola, i kit per la videosorveglian ... ansa.it Docce gelide, grembiule sporco e lasciata nuda: le violenze della madre alla figlia piccola. La confessione alla maestra: « Mi ammazzaIl caso a Rimini finito all'attenzione della procura. Disposto l'allontanamento della donna di 48 anni L'articolo Docce gelide, grembiule sporco e lasciata nuda: le violenze della madre alla figlia pi ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.