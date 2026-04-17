Secondo i dati più recenti diffusi dall’Istat, il divario tra le regioni del Nord e del Sud del paese in termini di consumi si è allargato nel corso degli ultimi decenni. La ricerca analizza le trasformazioni avvenute dagli anni Cinquanta fino ad oggi, evidenziando come le differenze tra le due aree siano rimaste evidenti nel tempo. I dati mostrano un quadro di crescita diseguale tra le diverse parti del territorio nazionale.

Il divario tra il nord e il sud in Italia emerge dall’ultima ricerca presentata da Istat su come sono cambiati dagli anni ’50 i consumi e il Paese. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Istat: da anni '50 allargato divario consumi Sud

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