Sinner si trova ora a 2.650 punti dal numero 1 del mondo, Alcaraz. Dopo l’ultimo torneo, il divario tra i due si è allargato, e ora la distanza sembra più difficile da colmare. La classifica ATP si aggiorna e la corsa al primo posto si fa sempre più complessa, soprattutto in vista di Roma, dove Sinner cerca di ridurre il gap e di pensare a un sorpasso. La situazione resta aperta, ma il tempo e i punti a disposizione sono dalla parte di Alcaraz.

La forbice si allarga: 2650 punti dal numero 1 del mondo, che domenica potrebbero diventare ben 3.350. La sconfitta di Jannik Sinner nella semifinale dell’ Australian Open contro Novak Djokovic non ha solo un peso sportivo o emotivo, ma ha anche un peso quantificabile e traducibile nel ranking mondiale. Il piano dell’azzurro di tornare al numero 1 del mondo in tempi brevi si è complicato di colpo. E questo nonostante Sinner non debba difendere punti da qui fino ai prossimi Internazionali d’Italia (causa sospensione per il caso Clostebol nella passata stagione). Una sconfitta che rappresenta una grande delusione per l’azzurro, al termine di un torneo in cui si è vista a sprazzi la sua versione migliore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner, e ora? Il divario con Alcaraz si è allargato: la nuova classifica Atp e la missione di un sorpasso a Roma

