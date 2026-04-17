Israele-Libano tregua di 10 giorni L’Iran riapre lo Stretto di Hormuz

L’Iran ha riaperto lo Stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali e petroliere fino alla fine della tregua di 10 giorni tra Israele e Libano. La decisione è stata comunicata mentre si protrae il conflitto tra le due parti e si cerca di evitare escalation. La regione si trova in una fase di tensione crescente, con l’attenzione rivolta anche alle mosse dell’Iran nel Golfo.

Roma, 17 aprile 2026 – L’Iran riapre lo Stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, petroliere comprese, fino alla fine della tregua con gli Stati Uniti. Il cessate il fuoco dura fino al 21 aprile. “In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz”, determinante per il commercio del 20% del petrolio mondiale, è dichiarato completamente aperto per il restante periodo di cessate il fuoco, sulla rotta coordinata già annunciata dall’Organizzazione portuale e marittima della Repubblica islamica dell’Iran”, annuncia il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. Il blocco navale rimane.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Iran vs USA: i 10 punti di Teheran e i 15 di Washington. Cosa c'è davvero sul tavolo Notizie correlate L'Iran riapre lo stretto di Hormuz per la tregua in Libano, Trump attacca ancora l'ItaliaGli Stati Uniti e l'Iran stanno negoziando un piano di tre pagine per mettere fine alla guerra che prevede, fra l'altro, lo sblocco da parte degli... Israele sta massacrando il Libano: 100 obiettivi in 10 minuti a Beirut, l’Iran in risposta chiude lo Stretto di HormuzL’esercito israeliano ha colpito più di 100 obiettivi in 10 minuti in Libano, secondo quanto riportato dall’IDF. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tregua di 10 giorni in Libano. Ma Israele non intende ritirarsi; Israele e Libano hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco di 10 giorni; Tregua Usa-Iran a rischio per gli attacchi di Israele in Libano; Al via un cessate il fuoco di 10 giorni fra Israele e il Libano, è stato Trump a dare l’annuncio. Una tregua mal digerita. Israele in Libano con la sindrome di chi si ferma è perdutoMigliaia di sfollati cercano di fare rientro nelle loro case, nella speranza che il cessate il fuoco regga. Ma sul fronte israeliano emergono i malumori ... huffingtonpost.it Stop alle armi. Tregua di 10 giorni tra Israele e Libano. Trump: Vicino accordo con l'IranMa il cessate il fuoco sarebbe stato già violato. Per il presidente Usa Teheran è disposta a liberarsi del proprio uranio ... huffingtonpost.it FOTO | Tregua di 10 giorni fra Israele e Libano #ANSA https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopiano/2026/04/17/tregua-di-10-giorni-fra-israele-e-libano_63d5ebb2-e98e-4ac8-95bd-b2f6da513a8b.html - facebook.com facebook Iniziata la tregua di dieci giorni tra Israele e Libano. Trump: «L’Italia non c’è stata per noi, noi non ci saremo per loro» x.com