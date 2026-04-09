Nelle ultime ore, l’esercito israeliano ha condotto una serie di attacchi in Libano, colpendo oltre 100 obiettivi in appena dieci minuti. La notizia è stata diffusa dall’IDF, senza ulteriori dettagli sulle località o sui danni causati. Nel frattempo, l’Iran ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz in risposta agli eventi, aumentando la tensione nella regione.

L’esercito israeliano ha colpito più di 100 obiettivi in 10 minuti in Libano, secondo quanto riportato dall’IDF. Un comunicato militare ha affermato che gli attacchi “hanno preso di mira siti legati a Hezbollah” in diverse aree di Beirut, della valle della Beqaa e del Libano meridionale. Gli attacchi sono avvenuti poche ore dopo che Stati Uniti e Iran avevano annunciato martedì una tregua di due settimane, volta a spianare la strada a un accordo definitivo per porre fine alla guerra lanciata da Washington e Tel Aviv contro Teheran. I mediatori pakistani hanno affermato che la tregua include il Libano, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha negato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Israele sta massacrando il Libano: 100 obiettivi in 10 minuti a Beirut, l’Iran in risposta chiude lo Stretto di Hormuz

L’avviso Usa: «Americani, lasciate i paesi del Medio Oriente, anche Israele». La guerra si allarga al Libano, l’Iran chiude lo stretto di HormuzIl Dipartimento di Stato Usa ha invitato gli americani ad abbandonare immediatamente oltre una dozzina di Paesi del Medio Oriente.

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La riapertura dello Stretto di Hormuz non risolve nell'immediato la crisi dei carburanti. - facebook.com facebook

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