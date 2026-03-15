Un attacco alla sinagoga nella periferia di Detroit ha scosso l’opinione pubblica. L’evento si aggiunge a una serie di episodi che mostrano come l’Occidente abbia spesso tollerato azioni di Israele. La frase “can you blame him?” viene interpretata come una critica al fallimento di un sistema che permette impunità. La vicenda evidenzia le tensioni in un contesto di lunga data.

di Serena Poli L’attacco alla sinagoga nella periferia di Detroit è l’ultima deflagrazione di una polveriera che l’Occidente alimenta da un secolo. L’uomo responsabile ha perso l’intera famiglia la scorsa settimana in un attacco israeliano in Libano. Prima di colpire, ha pubblicato le foto della sua famiglia e dei suoi nipotini. Sui social un commento ricorrente è: “Can you blame him?”, puoi biasimarlo? Commenti come questo ormai ricorrono spesso. Sono da stigmatizzare? Sì, senza dubbio. Sono frutto di antisemitismo? Non sempre, e su questo è necessario che iniziamo a ragionare senza ipocrisie, non per legittimare l’odio ma perché, per combatterlo, è indispensabile comprendere ciò che lo alimenta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quel ‘can you blame him?’ è il fallimento di tutti. Perché l’Occidente garantisce impunità a Israele?

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