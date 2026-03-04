Soldati e polemiche | i carri armati tornano in Brianza per il 40esimo anniversario

I soldati sono tornati in Brianza per il 40esimo anniversario dell'Italian Raid Commando, una competizione militare internazionale organizzata dall'Unuci, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia. L'evento, che quest'anno festeggia il suo centesimo anniversario, si svolge nei boschi del Lecchese. Per il secondo anno consecutivo, i carri armati sono stati schierati nella regione, suscitando alcune polemiche tra i residenti.

L'Italian Raid Commando torna in Brianza. La competizione militare internazionale organizzata dall'Unuci — l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, che quest'anno celebra anche il suo centesimo anniversario — è pronta a fare tappa per il secondo anno consecutivo tra i boschi del Lecchese e del Monzese. L'appuntamento è fissato dal 22 al 24 maggio 2026, con un'edizione che celebra il 40esimo anniversario dalla prima edizione, disputata nel lontano 1986. Il programma dettagliato e i luoghi precisi non sono stati ancora resi noti, ma sulla pagina Instagram dell'Unuci è già apparso l'annuncio ufficiale.

L'Italian Raid Commando torna in Brianza: grandi preparativi per il 40esimo anniversario dell'eventoIl programma e i luoghi precisi dell’esercitazione non sono stati ancora annunciati.

