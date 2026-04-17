Israele 25enne ferito da detriti di un razzo prima del cessate il fuoco con il Libano

Giovedì, un giovane uomo è rimasto gravemente ferito nel nord di Israele a causa di detriti di un razzo intercettato, provenienti dal Libano. L’incidente si è verificato poche ore prima dell’annuncio di un cessate il fuoco di 10 giorni, promosso dal presidente degli Stati Uniti. I servizi di soccorso israeliani hanno confermato la presenza di un ferito a seguito del lancio di razzi dalla regione vicina.

I servizi di soccorso israeliani hanno riferito che giovedì un uomo è rimasto gravemente ferito nel nord di Israele a causa di detriti da intercettazione dopo il lancio di razzi dal Libano, poche ore prima del cessate il fuoco di 10 giorni annunciato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La persona colpita sarebbe un ragazzo di 25 anni rimasto disteso a terra, parzialmente cosciente nonostante le gravi ferite riportate. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, 25enne ferito da detriti di un razzo prima del cessate il fuoco con il Libano Notizie correlate Leggi anche: È entrato in vigore il cessate il fuoco tra Israele e Libano con una tregua di 10 giorni Stallo sulla tregua Hezbollah-Israele in Libano, Iran annuncia cessate il fuoco stanotte: Israele smentisceLa tv libanese Al-Mayadeen, citando un funzionario iraniano, ha diffuso la notizia di un cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele che entrerebbe in...