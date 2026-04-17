Alle 00:00 ora locale è entrato in vigore il cessate il fuoco tra Israele e Libano, con una tregua di dieci giorni. La notizia è stata comunicata ieri sera attraverso un messaggio sulla piattaforma X dal presidente degli Stati Uniti, che ha riferito di aver avuto una conversazione con il presidente libanese e il primo ministro israeliano. La tregua è stata annunciata come un passo per ridurre le tensioni nella regione.

È entrato in vigore a mezzanotte, ora locale, il cessate il fuoco in Libano. Ad annunciarlo il presidente degli Stati uniti Donald Trump su X ieri sera: «Ho avuto un’eccellente conversazione con lo stimatissimo presidente libanese Joseph Aoun e il primo ministro israeliano Bibi Netanyahu. I due leader si sono messi d’accordo sul raggiungimento della PACE tra i due paesi, cominceranno formalmente un CESSATE IL FUOCO di 10 giorni», ha scritto Trump, senza mai nominare Hezbollah nel messaggio che ha quindi chiuso attribuendosi la «risoluzione di nove guerre nel mondo, e questa sarà la decima». Dopo l’annuncio, Trump ha detto di voler invitare Aoun e Netanyahu alla Casa bianca per «il primo negoziato sensato dal 1983», senza specificare però una data.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È entrato in vigore il cessate il fuoco tra Israele e Libano con una tregua di 10 giorni

Trump calls it a ‘historic day’ as ceasefire between Israel and Lebanon comes into effect

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