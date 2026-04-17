Il primo giorno del Day 1A del Main Event delle Italian Series of Poker si è svolto con un'affluenza molto elevata, attirando un gran numero di giocatori. Alla guida del tavolo c'era Vincenzo Suriano, che ha preso il comando durante le fasi iniziali. La promozione “Speciale Price” della manifestazione ha contribuito a incrementare la partecipazione, rendendo questa prima giornata particolarmente affollata e movimentata.

La formula "Speciale Price" delle Italian Series of Poker si è rivelata ancora una volta azzeccata. Il day 1A del Main Event ha infatti attirato al tavolo tantissimi players. Al momento il conteggio è di 388 entrate. Il chipleader ha già sfondato quota mezzo milione e c'è chi correva tra i tavoli perchè giocava due tornei Tanti giocatori, tantissime mani interessanti e, come sempre, storie curiose dal terzo piano del Casino di Campione. Lo stage 4 delle ISOP è ufficialmente partito ieri con il day 1A che, con la formula scontata dello Special Price, ha riempito la sala di pokeristi. Alla fine il contatore si è fermato a quota 388. Se il buongiorno si vede dal giovedì.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - ISOP Stage 4: day 1A affollatissimo. Comanda Vincenzo Suriano

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