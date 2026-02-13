Al Casinò di Campione, al terzo piano, si è aperto ufficialmente il Day 1A dell'ISOP Stage 3. La prima giornata ha visto protagonista il giocatore Bognanni, che ha attirato l'attenzione grazie alla sua strategia aggressiva e ai numerosi chip accumulati. La sala si è riempita di appassionati e partecipanti, pronti a sfidarsi sul feltro durante questa importante tappa delle Italian Series of Poker.

Al terzo piano del Casinò di Campione è iniziata ufficialmente la terza tappa delle Italian Series of Poker. I primi due flight del day 1 sono special prize e giovedì sera c'erano oltre 350 players a battagliare nel Main Event. Chipleader a fine giornata un nome noto (e storico) del panorama pokerstistico La stagione 2025-2026 è arrivata al giro di boa. Solo a giugno scopriremo i vari campioni italiani ma non c'è solo la gran final. A Campione d'Italia è andato in scena il primo giorno ai tavoli. Le ISOP sono allo stage 3: a guardare tutti dall'alto verso il basso c'è Marco Bognanni La domanda che tutti si fanno è: la maledizione continuerà o qualche nostro alfiere riuscirà a portare il quadro più grande a casa? Traduzione per chi non ricordasse il recente passato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - ISOP Stage 3: Day 1A nel segno di Bognanni

Dopo la fine del PokerStars Open, il Casinò di Campione si prepara a ripartire con le ISOP.

Il Gran Paradiso Hotel Spa**** di San Giovanni Rotondo ha lanciato due borse di studio, 'Valore' e 'Stage', dedicate alla formazione dei giovani nel settore dell’hospitality, ristorazione e benessere.

ISOP Stage 3: mercoledì il free roll live a Campione. Il 12 febbraio Day 1A Special PriceNella serata di mercoledì 11 febbraio si giocherà il Free Roll che mette in palio un totale di 10 ticket garantiti per il Main Event ... assopoker.com

Isop Season 2025-26 Stage 2: Marco ‘MagicBox’ Bognanni svetta nel Day 1AMarco ‘MagicBox’ Bognanni guadagna la vetta del count nel Day 1A Isop Season 2025-26 Stage 2 al Casinò Campione. Passano il turno 118 player. gioconews.it

Poker Live: dove si gioca a febbraio I migliori tornei del mese con IPS, ISOP, EPT Parigi e molto altro A febbraio inizia la nuova stagione dell’European Poker Tour di Pokerstars che torna con EPT Parigi, dopo la tappa annullata lo scorso anno nella capitale fr - facebook.com facebook