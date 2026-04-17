Isola ecologica Magnete e caos viabilità Hera studia un nuovo accesso alla stazione

Il 16 aprile si è svolto un incontro presso la sede comunale per analizzare le problematiche legate all’Isola ecologica

Il 16 aprile si è tenuto un importante tavolo di confronto presso la sede comunale per discutere le criticità del Centro di Raccolta "Magnete", situato in viale Piersanti Mattarella 155. All'incontro hanno partecipato il capo di gabinetto del Sindaco, Roberto Solomita, gli assessori Guerzoni e.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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