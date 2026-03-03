Lavori di manutenzione alla stazione ecologica di Hera prevista la chiusura | gli orari
Il Gruppo Hera ha annunciato che la stazione ecologica di via Diana sarà chiusa giovedì 5 marzo per lavori di manutenzione. La chiusura durerà fino alle 13,30, rendendo inaccessibile il servizio durante questa fascia oraria. La comunicazione riguarda tutti gli utenti che utilizzano regolarmente la struttura per lo smaltimento dei rifiuti.
Il Gruppo Hera informa che giovedì 5 marzo la stazione ecologica Hera di via Diana rimarrà chiusa per lavori di manutenzione fino alle 13,30. Sarà regolarmente aperto in orario continuato, dalle 8,30 alle 18, il centro di raccolta di via Caretti; aperto anche, dalle 7.30 alle 13 e dalle 13.30. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
