Perde l’orientamento sul Monte Carchio Giovane salvato dai Vigili del fuoco

Un giovane escursionista si è perso sul Monte Carchio e ha chiamato i soccorsi. I Vigili del fuoco sono intervenuti e lo hanno trovato, stanco ma in buona salute. La sua decisione di fermarsi e chiedere aiuto si è rivelata corretta.

Aveva perso l'orientamento e si trovava in grandi difficoltà. A quel punto ha fatto la cosa più saggia: fermarsi e dare l'allarme con il cellulare. E' la disavventura capitata a un giovane di 23 anni, la scorsa notte, alle pendici del Monte Carchio. Sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Massa Carrara con una squadra di cinque unità del distaccamento di Carrara. I soccorritori hanno fatto base in località Pasquilio, a Montignoso. e sono riusciti ad avvicinarsi tempestivamente al giovane attraverso una strada sterrata con l' ausilio di un pick-up fuoristrada. Avvenuto il contatto visivo-segnaletico, grazie all'utilizzo di torce, i Vigili del fuoco si sono incamminati lungo il sentiero Cai 140 e poi sulla cresta rocciosa del Monte Carchio dove hanno raggiunto il giovane.

