Isola del Liri laboratorio gratuito di scrittura

A Isola del Liri si terranno tre incontri gratuiti dedicati alla scrittura creativa, aperti a adulti e minori accompagnati. Il laboratorio sarà condotto dalla giornalista e dottoressa in comunicazione e marketing, Enrica Canale Parola. L’iniziativa è promossa dal Comune e mira a far riscoprire il valore delle parole e della creatività attraverso sessioni guidate.

Tre appuntamenti per riscoprire il potere delle parole e della creatività. Il Comune di Isola del Liri promuove un laboratorio gratuito di scrittura creativa rivolto ad adulti e minori accompagnati, guidato dalla giornalista Enrica Canale Parola, dottoressa in comunicazione e marketing.Il.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Le Giornate FAI di Primavera a Isola del LiriStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Sabato... Leggi anche: Isola del Liri, "La tua poesia" Contenuti e approfondimenti Si parla di: Alatri, in auto con coltelli, droga e una pistola senza tappo rosso: denunciati tre giovani; Schiuma bianca nel fiume Sacco, scatta la nuova emergenza.