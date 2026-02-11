Isola del Liri La tua poesia

Domenica 15 febbraio alle 16.30, il Teatro Stabile “Costanzo Costantini” di Isola del Liri apre le porte a “La tua poesia”. L’evento, curato da Alessandra De Michele, porta sul palco poeti e letture, creando un momento dedicato agli amanti della poesia e della cultura locale.

