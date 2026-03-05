Le Giornate FAI di Primavera a Isola del Liri

Le Giornate FAI di Primavera si svolgeranno a Isola del Liri il 21 e 22 marzo 2026. L'evento è promosso dal FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano e rappresenta un'occasione per visitare luoghi di interesse culturale e paesaggistico aperti al pubblico in questa occasione. La manifestazione coinvolge diverse città italiane e si svolge durante il fine settimana.

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano le Giornate FAI di Primavera promosse dal FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano, il più importante evento nazionale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano che ogni anno coinvolge centinaia di città italiane aprendo al pubblico luoghi spesso inaccessibili.La Delegazione FAI di Frosinone propone per l'edizione 2026 un articolato percorso di visite che abbraccia luoghi simbolo della storia industriale, religiosa, culturale e naturalistica del territorio con mostre che ripercorrono la storia della nostra città.